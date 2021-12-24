Беременную петербурженку неприятно удивило состояние Боткинской больницы

Жительницу Санкт-Петербурга на скорой помощи доставили в Клиническую инфекционную больницу имени С.П. Боткина. Однако она неприятно удивилась условиям в медучреждении.

Медики положили беременную пациентку в 16-е отделение на Миргородской улице, дом 3. Впечатлениями о состоянии палаты женщина поделилась со своим мужем. Он был очень встревожен, что его ребенок родится в подобных условиях.

«Ужасные условия содержания беременных, там рождаются дети в таких условиях! Ни одна организация не принимает меры!!!» — цитирует слова мужчины «Мегаполис».

Будущий отец заявил, что пытался узнать, почему беременных женщин содержат в таких условиях. Однако в ответ услышал лишь крики.

В палате стоят старые деревянные окна, с бумажным скотчем на рамах. Кроме того, в некоторых местах видна отслоившаяся штукатурка. На полах в ванной кухне уложен старый, местами обшарпанный кафель.

Как сообщалось, петербургский комитет по здравоохранению отложил ремонт Филатовской больницы еще на два года. Горожане давно ждут проведения работ, обещанных губернатором Александром Бегловым.