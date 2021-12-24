Хомич поделился воспоминаниями о конфликте с Дзюбой в «Спартаке»

Бывший вратарь московского «Спартака» и молодежной сборной России Дмитрий Хомич рассказал, как едва не сошелся в кулачном бою с форвардом Артемом Дзюбой.

Дмитрий Хомич, выступавший за «Спартак» с 2005 по 2009 год, дал интервью изданию Sports.ru, в котором поделился мнением о бывшем форварде красно-белых Артеме Дзюбе. Вратарь признался, что молодой нападающий редко позволял себе громкие фразы, но однажды ни на шутку разозлил голкипера.

«Не помню подробности. Чего-то в квадрате. Я ему: "Рот прикрой, молчи" — "Да-да-да" — "Хорошо. Подождем, когда тренировка закончится". Потом зашел в его номер, взял за горло и сказал: "Еще раз что-то скажешь… Смотри у меня" — "Все, понял". Тема закрылась», — отметил экс-вратарь «Спартака».

Хомич провел за красно-белых всего 11 официальных матчей. Дважды московский клуб отдавал голкипера в аренду клубу «Спартак-Нальчик».