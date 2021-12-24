Независимость вышла боком. В Латвии бьют тревогу из-за роста цен на электроэнергию

В Латвии бьют тревогу из-за катастрофически высоких цен на электроэнергию и газ, однако местное правительство не спешит договариваться с Россией и Белоруссией по поводу поставок сырья в республику. Об этом сообщили эксперты аналитического портала Baltnews.

В сентябре этого года среднемесячная цена на электроэнергию достигла 123,5 евро/МВтч — это на 41,4% больше, чем в августе. При этом весной Прибалтика осуществила первый тестовый отказ от российского электричества. К 2025 году Латвия, Литва и Эстония планируют полностью отсоединиться от кольца БРЭЛЛ, чтобы «обрести энергетическую независимость».

На данный момент республики не в состоянии обеспечить свои потребности в электроэнергии самостоятельно, а потому вынуждены закупать сырье у соседних стран. Однако этого оказалось недостаточно — после наступления осени и холодной зимы регион столкнулся с серьезным ростом цен на электроэнергию.

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На этом фоне публицист Вадим Гилис направил петицию к правительству Латвии с просьбой «вернуться за стол переговоров» не только с Еврокомиссией, но и с российскими и белорусскими поставщиками электроэнергии. По его словам, без возможности прямых договоров с Минском и Москвой обеспечить энергетическую безопасность Риги невозможно.

«В течение 2021 года в Латвии уже дважды были повышены цены на электроэнергию как для промышленных потребителей, так и для потребителей физических лиц. В ближайшее время, в преддверии отопительного сезона, ожидается значительный рост тарифов на тепловую энергию, который также коснется всего населения и бизнеса Латвии», — пожаловался Гилис.

Помимо роста коммунальных платежей увеличивается стоимость и всех производимых в Латвии товаров и услуг, посетовал публицист. Из-за этого снижается конкурентоспособность национальной промышленности на внешних рынках, что, в свою очередь, может привести к закрытию предприятий и росту безработицы.

Тем не менее, по словам, Гилиса, петиция была отклонена из-за несоответствия принятой в Латвии и ЕС «политике энергетической независимости от России». Впрочем, с 15 октября российская энергокомпания «Интер РАО» на 38% увеличила поставки электроэнергии в Таллин и Ригу.