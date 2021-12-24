Ситуация в ЦАР кардинально изменилась благодаря российским инструкторам. Об этом сообщил предприниматель Евгений Пригожин, отвечая на запрос московского бюро Financial Times.

Пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала ответ предпринимателя на запрос московского бюро Financial Times. Как отметило издание, недавно руководители МИД 12 стран ЕС, Великобритании, Норвегии и Канады выпустили заявление, в котором осудили размещение «ЧВК Вагнера» в Мали. Пригожина попросили прокомментировать ситуацию.

Предприниматель в очередной раз напомнил, что не имеет отношения ни к каким военизированным организациям, поскольку занимается только бизнесом. Он подробно ответил, почему говорить о «развертывании "ЧВК Вагнера" в Мали» как минимум непрофессионально.

Он сравнил судьбу Мали с Центральноафриканской Республикой. По словам Пригожина, миротворцы из ООН погрузили эту страну в колониальную эпоху. Однако благодаря инструкторам из РФ ситуация кардинально изменилась, подчеркнул предприниматель.

«Всего за год, благодаря российским инструкторам, ситуация кардинально изменилась: бандиты уничтожены, массово сдаются, просят пощады и перехода к мирной жизни», — говорится в его комментарии.

Пресс-служба компании «Конкорд» подчеркивает, что Пригожин никогда не был на территории Центральноафриканской Республики и не имеет отношения к несуществующей организации «ЧВК Вагнера».