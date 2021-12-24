Владимир Путин назначил на должность замглавы МВД РФ генерала Кравченко

Начальник ГУ МВД по Волгоградской области Александр Кравченко займет пост заместителя главы МВД РФ, говорится в указе президента России Владимира Путина.

«Назначить генерал-лейтенанта полиции Кравченко Александра Николаевича заместителем министра внутренних дел Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте правовой информации.

Кравченко родился в 1958 году в городе Ростов-на-Дону. На протяжении 13 лет он занимал должность начальника волгоградского главка МВД и ответственно исполнял свои обязанности руководителя.