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Владимир Путин назначил на должность замглавы МВД РФ генерала Кравченко

Общество
Владимир Путин назначил на должность замглавы МВД РФ генерала Кравченко

Начальник ГУ МВД по Волгоградской области Александр Кравченко займет пост заместителя главы МВД РФ, говорится в указе президента России Владимира Путина.

«Назначить генерал-лейтенанта полиции Кравченко Александра Николаевича заместителем министра внутренних дел Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте правовой информации.

Кравченко родился в 1958 году в городе Ростов-на-Дону. На протяжении 13 лет он занимал должность начальника волгоградского главка МВД и ответственно исполнял свои обязанности руководителя.

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