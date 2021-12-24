Политолог Рар: новые власти Германии изменили подход к России после ухода Меркель

После ухода Ангелы Меркель с поста канцлера Германии новые лидеры партии Христианско-демократический союз (ХДС) настроены крайне критично по отношению к Российской Федерации, рассказал немецкий политолог Александр Рар.

Соответствующим заявлением он поделился в своем Telegram-канале. Несмотря на победу партии Христианско-социальный союз Германии (ХДС) в последних парламентских выборах во главе с Олафом Шольцем, им будет непросто отстаивать свою позицию перед лицом политических противников и симпатизирующих им СМИ.

«Христианские демократы Германии после ухода Меркель, к сожалению, встают на жесткий курс шельмования России», — подчеркнул Рар.

Таким образом, по словам политолога, новый глава партии Фридрих Мерц выступает за поставки оружия Украине. Помимо этого, лидеры блока ХДС/ХСС поддерживают партию «Зеленые» в вопросе нарушения прав человека в Китае и Российской Федерации. На фоне этого эксперт сетует на то, что в Германии почти не осталось людей послевоенного поколения, которые помнят о горе и разрушениях от войны. Он добавил, что благодарность российской стороне за воссоединение Германии тоже сходит на нет. Вместо этого на политическую арену вышли те, кто ратует за политику атлантизма и ценности Запада, а также приветствует победу «стран демократии» в холодной войне, заявил Рар.

Он добавил, что партия «Зеленые» также говорит о необходимости учета интересов других европейских партнеров, имея в виду Прибалтику и ряд государств Восточной Европы, которые отстаивают антироссийские позиции. Рар заключил, что речь в этом случае почему-то не идет об австрийцах, французах и итальянцах, выступающих за позитивные отношения с Москвой.

Ранее Шольц заявил, что бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель в течение 16 лет успешно служила Германии. Он также поблагодарил свою предшественницу за работу на посту канцлера и добавил, что ее поведение во время смены правительства в стране восхитило весь мир.