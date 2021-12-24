Врач Мясников развеял миф о пользе алкоголя при простуде

Вопреки распространенному мнению, употребление алкоголя не оказывает положительного влияния на здоровье человека при простуде. Об этом заявил российский врач, телеведущий Александр Мясников.

Специалист отметил, что употребление спиртных напитков после появления первых признаков простуды действительно может создать впечатление облегчения. Тем не менее впоследствии состояние пациента ухудшится.

«Если примешь алкоголь при признаках простуды, тебе может сразу стать легче. Но потом обязательно "накатит". А если примешь два раза , то потом действительно состояние ухудшится. Поэтому это не то состояние, когда надо спасаться алкоголем с перцем», — объяснил Мясников в эфире программы «О самом главном».

Врач рекомендует россиянам воздержаться от употребления алкоголя во время простуды. Для улучшения самочувствия он рекомендует пить куриный бульон, отличающийся наличием большого количества магния и цинка в его составе. Полезными также являются теплые напитки, такие как морс их клюквы и чай с медом.