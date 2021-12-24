Жители Петербурга вынуждены проводить вечер пятницы в десятибалльных пробках

Улицы Санкт-Петербурга встали намертво в девятибалльных пробках днем 24 декабря, к вечеру заторы ужесточились до десяти баллов. Всему виной — постоянные ДТП, неубранные дороги и некачественная работа коммунальных служб, однако Смольный продолжает игнорировать проблему.

Канун католического Рождества может ознаменоваться для Северной столицы рекордом по количеству и протяженности заторов. Две фуры на проспекте Культуры не смогли подняться в горку и перегородили движение, создав автомобильную очередь почти на пять километров. Длина пробок на внутренней стороне КАД достигает 8,6 километра, на внешней — 9,3. По состоянию на 17 часов, общая загруженность транспортной системы города оценивается в 10 баллов из 10 возможных.

Руководство города во главе с губернатором Александром Бегловым предпочитает не замечать проблему. Неубранные дороги, постоянные аварии и профанацию коммунальных служб городские власти списывают на «новогодний трафик».