Голикова рассказала об улучшении ситуации с COVID-19 в 17 российских регионах

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что ситуация с коронавирусной инфекцией улучшилась в 17 регионах России. Ухудшение медики ответили лишь в двух.

Согласно данным портала стопкоронавирус.рф видно, что ситуация с COVID-19 в России значительно улучшилась. Кроме того, отечественным медикам удается справится с пандемий опасной болезни без введения каких-либо серьезных ограничений.

«России, в отличие от стран Европы, пока удается справляться с пандемией без серьезных ограничений, важно сохранить этот баланс, соблюдая меры профилактики на каникулах», — сказала вице-премьер в рамках беседы с журналистами.

Голикова также подчеркнула, что в России продолжает расти показатель коллективного иммунитета. За неделю он увеличился с 58,2% до 60,4%.