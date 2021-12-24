Sky News: выступление Путина на пресс-конференции было эмоциональным

Западные издания обратили внимание на пресс-конференцию президента России Владимира Путина.

Российский лидер активно отвечал на вопросы журналистов, не обойдя стороной темы, которые всех волнуют на Западе. Например, он рассказал, что в 1990-е годы Запад обманул Москву, пообещав, что НАТО не будет расширяться на восток, но об этом сразу же забыли.

Как сообщает телеканал Sky News, реакция Путина была очень эмоциональной, когда он напомнил, что вовсе не Россия ставит свои ракеты у границ США, а совсем наоборот. Именно этот вопрос вывел российского лидера из себя.

«Можно сказать, Путин потерял хладнокровие. Вопрос определенно задел его за живое. Но это также позволило ему горячо изложить свою позицию в споре по поводу Украины», — говорится в сообщении Sky News.

Кроме того, западные СМИ обратили внимание, что Путин не обошел стороной тему Донбасса и отношений с США. Поведение российского лидера свидетельствует о том, что он может говорить с Западом с позиции силы, подытожили журналисты.

Ранее 38% россиян заявили, что Владимир Путин заслуживает называться политиком года. Результаты опроса опубликовал ВЦИОМ.