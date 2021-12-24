«Четко и сплоченно». Какие задачи Путин поставил перед правительством на 2022 год

В преддверии Нового года президент России Владимир Путин провел встречу с членами правительства. Глава государства с удовлетворением отметил, что кабмин успешно справляется со своей работой, несмотря на тяжелую дополнительную нагрузку.

«Все стараются сделать как можно больше [перед Новым годом], уложиться в графики и планы. Я не сомневаюсь, что и правительство работает в таком же режиме сегодня, причем должен отметить, что, пожалуй, даже не только сегодня, а практически ежедневно», — похвалил парламентариев российский лидер.

Путин добавил, что правительство действует «четко и сплоченно, как профессиональная команда», однако в следующем году необходимы более весомые результаты. Для этого важно начать переход от антикризисных мер поддержки экономики к системным, поручил президент.

kremlin.ru / Администрация Президента РФ

«Мы должны на полную мощность задействовать все факторы роста, а это — фронтальное развитие инфраструктуры, цифровизация и технологическое обновление отраслей экономики», — подчеркнул глава государства.

Тем не менее экономический рост нужен не как самоцель – он должен способствовать созданию новых рабочих мест и вести к повышению реальных доходов людей, констатировал Путин. Также он призвал правительство делать все, чтобы подавлять инфляцию.

«Нужно защитить людей от резких ценовых колебаний, которые больнее всего бьют по тем, у кого небольшие доходы», — добавил президент.

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По мнению Путина, не стоит также забывать и о реализации программ занятости для молодежи в моногородах, где вопросы безработицы стоят наиболее остро и имеют свою специфику.

«Здесь нужны специальные выверенные решения для каждого субъекта Федерации, где есть такие проблемы», — убежден Путин.

Президент напомнил, что пандемия коронавируса еще не отступила, число ежедневных заражений и потерь по-прежнему велико, а потому во время новогодних праздников следует уделять повышенное внимание борьбе с COVID-19.

Отдельно Путин попросил премьер-министра Михаила Мишустина заняться жалобами журналистов из регионов, которые они озвучили во время ежегодной пресс-конференции. Речь идет о проблемах с энергетическим и водоснабжением в Дагестане, преодолением последствий аварии на ТЭЦ в Улан-Удэ и расширением пассажирского межрегионального железнодорожного сообщения с Республикой Марий Эл.

kremlin.ru / Администрация президента России

«Принято, Владимир Владимирович», — отозвался Мишустин.

На заседании правительства премьер-министр сообщил, что на 2022 год власти РФ расширили перечень жизненно необходимых и важных препаратов до 808 наименований. Кроме того, в список важнейших лекарств был включен препарат от спинальной мышечной атрофии «Рисдиплам» — теперь он бесплатно будет предоставляться пациентам.

По словам Мишустина, кабмин направит около 92 миллиардов рублей на обновление почти двух тысяч школ. Еще 5 миллиардов рублей планируется выделить на обновление 1200 сельских отделений «Почты России».