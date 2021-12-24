Путин сообщил об успешном залповом пуске гиперзвуковой ракеты «Циркон»

Российские военные утром 24 декабря осуществили залповый пуск гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон», сообщил президент страны Владимир Путин.

Запуск признан успешным. Российский лидер поздравил специалистов, которые работали над созданием вооружения. Известно, что Путин обещал после успешной испытательной стрельбы позвонить министру промышленности и торговли России Денису Мантурову.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что серийные поставки «Цирконов» в российские войска начнутся с 2022 года. Кроме этого, количество носителей высокоточного вооружения увеличится на 30% уже к 2026 году.