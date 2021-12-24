Порошенко заявил об отсутствии доказательств его вины по делу о госизмене

Экс-президент Украины Петр Порошенко раскритиковал уголовное дело, по которому он проходит в качестве подозреваемого в госизмене.

По словам бывшего главы государства, уголовное дело является сумасшествием, а Киев не предоставил обществу и «международным партнерам» никаких доказательств. Сейчас Порошенко находится за границей и убеждает, что вернется на Украину в январе 2022 года.

«Я приеду — поговорим», — сказал он в интервью принадлежащему ему «5 каналу» на YouTube.

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила политику обвинение в использовании своих полномочий президента, чтобы разорвать договоры на угольные поставки из ЮАР и по «требованию России» заключить новые контракты на закупку угля с территории Донбасса. После этого Порошенко покинул Украину и сейчас скрывается в Варшаве.