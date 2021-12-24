Мишустин рассказал о безвизовом въезде в Россию на финал ЛЧ по паспорту болельщика

Любители футбола из-за рубежа смогут приехать на финальный матч Лиги чемпионов УЕФА, который пройдет в Санкт-Петербурге 28 мая 2022 года, без виз. Все, что им для этого потребуется, — это паспорт болельщика, рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Глава правительства подчеркнул, что внесение соответствующих изменений в законодательство будет способствовать проведению финального матча ЛЧ в Санкт-Петербурге на высоком уровне. Мишустин добавил, что у России имеется успешный опыт организации подобных мероприятий.

«До конца следующего года предлагается установить правила, аналогичные тем, что действовали в стране во время проведения других крупных спортивных соревнований. Поправки позволят любителям футбола приехать в Россию без виз. Достаточно будет оформить лишь паспорт болельщика», — объяснил Мишустин на заседании кабмина.

Премьер-министр также подчеркнул, что в рамках запланированных мероприятий УЕФА будут усилены меры безопасности, а также нормативно закреплены условия размещения рекламы в местах их проведения.