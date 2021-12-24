Советник Зеленского Арестович заявил о причастности Украины к созданию СССР и России

Россию и СССР придумали украинцы, считает советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович.

По словам киевского чиновника, именно Украина причастна к созданию двух держав. В пример он привел тот факт, что в СССР было очень много героев с фамилией на «-енко», а в лучшие годы страной правил «днепропетровский клан».

Создателем Российской империи он назвал выпускника Киево-Могилянской академии Феофана Прокоповича и гетмана Войска Запорожского Ивана Мазепу.

«Мы авторы этих двух империй», — высказался Арестович, говоря о России и СССР.

Ранее экс-заместитель председателя Национального банка Александр Савченко заявил, что именно Украина развалила СССР при помощи референдума. Он считает, что таким образом жители страны ответили на «унижения на протяжении тысячи лет», и этим необходимо гордиться.