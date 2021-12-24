Диетолог Королева предупредила об опасности разнообразия алкогольных напитков на Новый год

Люди традиционно встречают Новый год с бокалом шампанского, однако в праздничную ночь лучше всего избегать разнообразия алкогольных напитков и пить только что-то одно. Об этом рассказала врач-диетолог, член ФМБА Маргарита Королева.

По словам специалиста, после встречи Нового года с шампанским на оставшуюся часть застолья необходимо выбрать для себя какой-то исключительно один спиртной напиток и пить только его, не снижая градус.

«Если человек начал принимать крепкий напиток, надо не снижать градус до конца новогодней ночи, потому как разнообразие алкогольных напитков будет усугублять состояние, может привести или к алкогольному опьянению, или даже к отравлению», — заявила Королева.

Кроме того, диетолог дала совет касательно нарезок, рекомендовав использовать отварное или запеченное мясо птицы, а также рыбу, сдобренную соком лимона или специями. Этого должно хватить, чтобы не добавлять к праздничному застолью закуски из рафинированных продуктов, сообщает «Вечерняя Москва».