Ведущая Скабеева призвала серьезно отнестись к словам Путина о Донбассе

Известная журналистка Ольга Скабеева призвала жителей Донбасса обратить внимание на заявления России.

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции сказал, что лишь жители Донбасса должны самостоятельно определять свое будущее.

«Будущее Донбасса должны определить люди, которые живут на Донбассе. Другого быть не может. Мы видим свою роль в том, чтобы быть посредниками», — заявил глава государства в ходе многочасового общения с журналистами.

На его слова о ЛДНР обратила внимание телеведущая Скабеева. По ее мнению, это необходимо воспринимать как серьезный сигнал и руководство к действию.

«"Будущее Донбасса должны определять жители Донбасса", — Путин. Так давайте же проводить референдум!!» — призвала Ольга Скабеева читателей своего Telegram-канала.

Ранее доктор политических наук Инна Ветренко заявила, что Путин озвучил очень важную информацию, касающуюся Донбасса. По ее словам, в своей речи президент России не сказал ничего нового, однако была одна важная деталь, которая заслуживает особого внимания. Путин фактически впервые признал, что кризис начался из-за экс-президента Украины Петра Порошенко.