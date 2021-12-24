Якубович прокомментировал перезагрузку шоу «Поле чудес»

Телеведущий Леонид Якубович уверен, что программа «Поле чудес» не изменится после перезагрузки. Артист отметил, что доволен сохранением прежнего названия передачи.

Первый канал договорился с телевизионной компанией «ВИД», что название шоу останется неизменным после перезапуска. Первоначально планировалось, что обновленная программа будет выпускаться с января 2022 года под названием «Наше Поле чудес».

«Название не изменилось, ну и слава богу», — высказался Леонид Якубович, беседуя с корреспондентами портала «Лента.ру».

В конце ноября в прессе появилась информация, что передача готовится к перерождению. Первый канал не захотел продлевать контракт с производителем проекта телекомпании «ВИД» и закрыть шоу. Позже руководство приняло решение изменить формат шоу.