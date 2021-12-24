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Якубович прокомментировал перезагрузку шоу «Поле чудес»

Общество
Якубович прокомментировал перезагрузку шоу «Поле чудес»

Телеведущий Леонид Якубович уверен, что программа «Поле чудес» не изменится после перезагрузки. Артист отметил, что доволен сохранением прежнего названия передачи.

Первый канал договорился с телевизионной компанией «ВИД», что название шоу останется неизменным после перезапуска. Первоначально планировалось, что обновленная программа будет выпускаться с января 2022 года под названием «Наше Поле чудес».

«Название не изменилось, ну и слава богу», — высказался Леонид Якубович, беседуя с корреспондентами портала «Лента.ру».

В конце ноября в прессе появилась информация, что передача готовится к перерождению. Первый канал не захотел продлевать контракт с производителем проекта телекомпании «ВИД» и закрыть шоу. Позже руководство приняло решение изменить формат шоу.

#шоу #якубович #поле чудес