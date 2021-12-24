«Космические» убытки. Литве грозит штраф за остановку транзита белорусских удобрений

В Литве подсчитали убытки в случае одностороннего разрыва договора с компанией «Беларуськалий». По оценке председателя экономического комитета в парламенте Казиса Старкявичюса, Вильнюс должен будет выплатить белорусской стороне штраф свыше 600 миллионов евро.

«В настоящее время, конечно, не только из-за белорусского кризиса цены на калий поднялись на космическую высоту. Цена уже в любом случае огромная. Если нам придется платить штраф, то [начиная] не с 200 миллионов евро, а с 600 миллионов. Мы в некоторые годы возили около 10 миллионов тонн калия, это предварительные числа», — рассказал он в эфире литовского «Новостного радио».

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Старкявичюс убежден, что подобные суммы станут настоящим шоком для Литвы, поскольку договор между компаниями «Литовские железные дороги» (ЛЖД) и «Беларуськалий» заключены до 2023 года.

Литва вознамерилась остановить транзит белорусских удобрений после того, как соответствующий запрет на поставки грузов из Белоруссии ввели США. Однако это вызвало нешуточные споры в литовском правительстве, ведь ограничения могут нанести серьезный ущерб экономике прибалтийской республики.

В этой связи не стали отказываться от транзита «Литовские железные дороги», уже получившие предоплату за перевозку белорусской продукции. По оценкам аналитиков, на удобрения «Беларуськалия» приходится около четырех пятых всех железнодорожных перевозок в Литве. Только в прошлом году дочерняя компания ЛЖД LTG Cargo перевезла около 53 млн тонн грузов и получила выручку в размере 397 млн евро.

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На этом фоне заявления об отставке подали министры иностранных дел и транспорта, но премьер-министр Ингрида Шимоните не удовлетворила их прошения. О своем желании покинуть пост также сообщил глава «Литовских железных дорог» Мантас Бартушка.

По мнению президента Литвы Гитанаса Науседы, скандал с «Беларуськалием» нанес ощутимый удар по репутации республики. В свою очередь министерство транспорта и коммуникаций разработало законопроект, который запрещает транзит товаров из Белоруссии.

При этом белорусский лидер Александр Лукашенко пригрозил перекрыть грузооборот между Вильнюсом и Киевом, который, в том числе, проходит через гомельский участок государственной границы, а дальше – практически через всю Белоруссию. По его мнению, это станет достойным ответом на «литовскую чехарду по Клайпедскому порту».