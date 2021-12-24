Лукашенко совершит рабочий визит в Россию для участия в саммите СНГ и встречи с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 28-29 декабря совершит двухдневный рабочий визит в Россию для участия в неформальном саммите СНГ и встречи с главой государства Владимиром Путиным, сообщила пресс-служба лидера республики.

Уточняется, что во время визита в Санкт-Петербург 28 декабря Лукашенко примет участие в саммите глав государств – участников СНГ. На ней президенты намерены подвести итоги председательства Белоруссии в Содружестве в 2021 году. Также стороны собираются обменяться мнениями по решению общих актуальных проблем и обсудить дальнейшие меры по повышению эффективности сотрудничества и социально-экономического развития стран СНГ.

«Президент Беларуси Александр Лукашенко 28-29 декабря совершит рабочий визит в Российскую Федерацию», — сказано в сообщении.

Ранее белорусский лидер рассказал, что рабочая группа проведет итоговое совещание перед публикацией проекта новой Конституции. Он уточнил, что в ближайшее время проект будет вынесен на всенародное обсуждение.