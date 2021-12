Изображение погибшего Джорджа Флойда использовали для создания NFT-токена

Неизвестный художник создал серию сатирических NFT-рисунков Floydies, которые «прославляют монументальную жизнь великого» Джорджа Флойда — темнокожего рецидивиста, погибшего в 2020 году после задержания полицейскими в Миннеаполисе, штат Миннесота. Именно после этого инцидента по всей территории США прошли массовые протесты Black Lives Matter («Жизни темнокожих важны»).

Творчество выставляется на аукционной крипто-платформе Open Sea, где пользователи покупают и продают NFT-токены, посвященные графическим изображениям.

NFT-токен — уникальный цифровой сертификат, использующийся для подтверждения права собственности на объект, который хранится в блокчейне. С помощью технологий криптовалют он гарантирует оригинальность предмета.

There's a Chungus among us! A brand new special edition Floydie has just dropped! This Floydie is up for a 3 day auction. https://t.co/fRLelMnP1n #NFT #BLM #NFTs #NFTCommmunity #NFTcollection #cryptocurrency pic.twitter.com/F8gribCVYA

Сатирические зарисовки не приносят прибыли ни семье Флойда, ни правозащитным организациям, из-за чего некоторые пользователи Twitter уже жалуются на художника. Троллинг-проект привлек внимание многих СМИ, которые пытаются найти управу на «криптографический расизм». При этом эксперты признают, что из-за анонимности бороться с этим явлением практически невозможно.

Изображения с афроамериканцем уже начали работать на кошелек владельца, принося первые деньги. Например, одно изображение было продано за 400 долларов.

All first edition Floydies have been sold! Thankyou for a successful launch of our activism platform!



Don't worry if you didn't manage to get a Floydie, the brand new second edition Floydie line has just dropped!https://t.co/bwF81RQPco#blm #Crypto #nft #nfts #NFTCommunity pic.twitter.com/hkjIVit8yG