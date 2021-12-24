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Сергей Шишкарев во второй раз переизбран на пост президента ФГР

Спорт
Сергей Шишкарев во второй раз переизбран на пост президента ФГР

Президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев переизбран на новый срок.

Сергей Шишкарев 24 декабря во второй раз был переизбран главой ФГР. Выборы президента организации состоялись в ходе отчетно-выборной конференции. Члены ФГР единогласно приняли решение о переизбрании спортивного функционера на четырехлетний срок. Следующие выборы главы организации пройдут после Олимпийских игр в Париже.

Шишкарев, являющийся основателем и президентом Группы компаний «Дело», возглавляет ФГР с 2015 года. Ранее эту должность занимал Владимир Нелюбин.

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