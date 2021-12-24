Фигуристы Степанова и Букин стали чемпионами России в танцах на льду

Фигуристы Иван Букин и Александра Степанова продемонстрировали лучший результат на соревнованиях в рамках чемпионата России. Спортсмены выступили в произвольной программе.

Чемпионат России прошел в Петербурге. Александра Степанова и Иван Букин завоевали 134,61 балла. В сумме им удалось заработать 223,37 балла. Победители выступили после снятия с чемпионата Виктории Синициной и Никиты Кацалапова: спортсмены лидировали после ритм-танца, однако выбыли из-за травмы спины у фигуриста.

Чемпионы России также обошли на льду Диану Дэвис и Глеба Смолкина, которые оказались на втором месте, и пару Елизаветы Худайбердиевой и Егора Базина. Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро заняли восьмую.