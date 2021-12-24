Горбачев напомнил о радости американских элит после распада СССР

Политики США не скрывали радости после распада Советского Союза, рассказал последний генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев.

Еще до тех событий в распоряжении Кремля оказалась информация о том, что американские элиты «потирали руки», наблюдая трудности в СССР, отметил Горбачев. По его словам, Соединенные Штаты планировали делать ставку на экс-президента Бориса Ельцина.

Они говорили: "Горбачев неисправимый коммунист, надо делать ставку на Ельцина"», — отметил советский лидер в интервью «Интерфаксу».

Ранее свое отношение к распаду СССР выразил президент России Владимир Путин. Глава государства признался, что это стало для него трагедией, как и для большинства граждан страны.