Путин заявил, что кабмин должен уделить особое внимание борьбе с COVID-19 в новогодние праздники

Президент России Владимир Путин поручил кабмину в период новогодних праздников уделять повышенное внимание борьбе с коронавирусной инфекцией.

Глава государства подчеркнул, что Правительству России необходимо прослеживать ситуацию с вопросами поддержки системы здравоохранения. Кроме того, он отметил, что властям следует держать на контроле весь комплекс противоэпидемиологических мер.

«Прошу и дальше держать вопросы поддержки здравоохранения, весь комплекс противоэпидемиологических мер на особом контроле, уделять им повышенное внимание и в период праздников начала 2022 года», — сообщил российский лидер в рамках встречи с членами правительства.

Накануне Владимир Путин заявил, что России необходимо достичь показателей коллективного иммунитета в 80%. Он уточнил, что имеет в виду как переболевших граждан, так и привившихся, сообщает телеканал «360».