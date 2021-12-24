Россияне назвали умершего наставника «Гoлоca» Градского музыкантом года

Певец и композитор Александр Градский занял первую строчку рейтинга среди музыкантов в ходе опроса о лидерах года среди известных российских личностей в разных сферах.

По результатам опроса ВЦИОМ, музыкантом года стал недавно скончавшийся Александр Градский, свой голос за него отдали 9% респондентов. Следом за ним идет Филипп Киркоров, которого назвали 4% опрошенных. Третье место разделили между собой Полина Гагарина и Денис Мацуев (3% голосов).

Россияне выбрали также актера года. Им стал Константин Хабенский (4%), второе место в этой категории разделили между собой Александр Петров, Мария Шукшина и Сергей Безруков (3%). Кроме них респонденты также называли имена Юлии Пересильд, Сергея Бурунова, Владимира Машкова и Чулпан Хаматовой.

В рейтинге спортсменов года первое место заняли гимнастки, сестры Арина и Дина Аверины и теннисист Даниил Медведев. Они набрали по 4% голосов. Второе место участники опроса отдали лыжнику Александру Большунову (3%).

Интересная ситуация сложилась с лидерами года среди писателей. Первое место в этой категории поровну разделили между собой сразу трое: Виктор Пелевин, Александр Пушкин и Захар Прилепин.

Напомним, Александр Градский умер 28 ноября 2021 года на 73-м году жизни от инфаркта головного мозга. Музыкант и композитор является автором музыки к фильмам «Романс о влюбленных», «Узник замка Иф», «Искусство жить в Одессе», а также был одним из наставников популярного российского шоу «Гoлoс».