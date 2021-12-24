В Ростове задержали экс-директора «Ростовводоканала» Дмитрия Кубрака

Силовики провели операцию по задержанию бывшего директора «Ростовводоканала» Дмитрия Кубрака в Ростове-на-Дону

Известно, что в ноябре этого года Кубрак был уволен с должности директора предприятия, пишет Privet-Rostov.ru. Предприниматель не согласился с решением совета директоров и заперся в своем кабинете. Он не покидал его почти месяц. Новое руководство организации попыталось уговорить его выйти из комнаты, но мужчина отказался идти с ними на компромисс.

Тогда на место происшествия были вызваны сотрудники ОМОН, которые смогли вывести бывшего директора с территории предприятия. В настоящий момент Кубрак задержан по подозрению в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.