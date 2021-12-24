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Украинских женщин обязали встать на воинский учет

Ближнее зарубежье
Украинских женщин обязали встать на воинский учет

На Украине женщины обязаны встать на воинский учет до конца 2022 года, иначе они могут быть привлечены к административной ответственности, заявил начальник Управления персонала Штаба Командования Сухопутных войск ВС Украины Ярослав Горбач.

«Определены сроки — до конца 2022 года провести эту работу. <…> В результате мы будем иметь четкую количественную цифру, четкое представление об имеющихся дефицитных военно-учетных специальностях, которые в случае необходимости в будущем могут быть использованы для обороны. <...> В мирное время происходит накопление так называемого человеческого ресурса. Только в крайней необходимости такие военные специалисты-женщины будут использованы на военной службе», — заявил он.

Горбач отметил, что украинки, которые позволяют себе игнорировать постановку на воинский учет, могут быть привлечены к штрафу в размере от 850 до 1,5 тыс гривен. В случае начала военного конфликта защищать родину будут представительницы слабого пола в возрасте от 18 до 60 лет.

Ранее стало известно, что армия Украины может остаться без топлива из-за «критических ошибок» в технических регламентах по производству нефтепродуктов.

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