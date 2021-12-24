Украинских женщин обязали встать на воинский учет

На Украине женщины обязаны встать на воинский учет до конца 2022 года, иначе они могут быть привлечены к административной ответственности, заявил начальник Управления персонала Штаба Командования Сухопутных войск ВС Украины Ярослав Горбач.

«Определены сроки — до конца 2022 года провести эту работу. <…> В результате мы будем иметь четкую количественную цифру, четкое представление об имеющихся дефицитных военно-учетных специальностях, которые в случае необходимости в будущем могут быть использованы для обороны. <...> В мирное время происходит накопление так называемого человеческого ресурса. Только в крайней необходимости такие военные специалисты-женщины будут использованы на военной службе», — заявил он.

Горбач отметил, что украинки, которые позволяют себе игнорировать постановку на воинский учет, могут быть привлечены к штрафу в размере от 850 до 1,5 тыс гривен. В случае начала военного конфликта защищать родину будут представительницы слабого пола в возрасте от 18 до 60 лет.

Ранее стало известно, что армия Украины может остаться без топлива из-за «критических ошибок» в технических регламентах по производству нефтепродуктов.