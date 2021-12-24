The National Interest: Россия готова сделать Арктику своей

У России есть все шансы сделать Арктику «своей», считают эксперты консервативного издания The National Interest (NI). Российские ВС давно готовы к бою в условиях экстремальных температур, а холодная война хорошо подготовила страну к конкуренции за «ледяной щит» Земли.

«Таяние арктических льдов открыло судоходные пути и возможности для разработки подводных ресурсов, но также выявило уязвимость стран, которые долгое время считали свои северные границы безопасными. Неудивительно, что Россия подготовила свои вооруженные силы к арктическим операциям лучше, чем любая другая страна», — пишут авторы статьи.

Если России когда-либо придется отстаивать свои интересы в Арктике, она может задействовать сразу несколько проверенных систем вооружения и кораблей.

пресс-служба ОСК /

Ледоколы и подводные охотники

К примеру, РФ может похвастаться самым обширным ледокольным флотом в мире. Глобальное потепление не уничтожает арктический лед, а делает его ход менее предсказуемым. Гражданским и военным судам потребуется поддержка ледоколов для выполнения своих задач, и Россия лучше всего подготовлена для того, чтобы служить гарантом глобального доступа в Арктику.

Ледоколы гарантируют российским военным этот доступ с уверенностью, которой не обладает ни одна другая страна. Это дает Москве возможность свободно строить свою военную стратегию и рассчитывать на «полярные ресурсы», обращают внимание западные эксперты.

Не стоит забывать и про подводные лодки, способные передвигаться под толстым ледяным покровом. Особое внимание здесь стоит уделить серии субмарин «Акула», разработанных еще в 1980-х годах и до сих пор не потерявших актуальность. NI пишет, что эти «монстры» способны нести на борту огромный арсенал и вести бой в тяжелых условиях. Сейчас на вооружении страны стоит шесть «Акул».

wikipedia.org / Mil.ru/CC BY 4.0

Господство в воздухе

Для воздушных «охотников» в Арктике тоже найдется работа. Российские МиГ-31, созданные для поиска и уничтожения американских бомбардировщиков, обладают превосходной маневренностью, что делает их самой эффективной боевой платформой для воздушного боя в Арктике.

Вероятность того, что российским перехватчикам придется сражаться с новейшими истребителями пятого поколения ВВС США, сводится к нулю. Соединенные Штаты в отличие от России не имеют военных баз вблизи Арктики, в то же время Москва может отдавать приказы о проведении операций как минимум 200 воздушным боевым единицам.

Также комфортно будет чувствовать себя в небе над Арктикой стратегический бомбардировщик Ту-95. Сухопутные базы вероятного противника находятся слишком далеко, а использование истребителей, которые могут помешать Ту-95, непрактично в здешних условиях. В своем классическом варианте бомбардировщик может нести противокорабельные снаряды и крылатые ракеты.

wikipedia.org / Sergey Krivchikov / GFDL 1.2

Арктический спецназ

В суровых арктических условиях пользы от пехоты и танков не много, поэтому на первое место выходят специальные мобильные подразделения спецназа. В последние годы Россия активизировала подготовку формирований специального назначения, отмечают военные эксперты. Подводные лодки, самолеты и надводные корабли могут доставлять и высаживать эти группы, которые будут захватывать и удерживать труднодоступные районы, вести разведку и нарушать связь противника.

«Если изменение климата продолжится, о чем говорят многие специалисты, возможности российских военных в Арктике будут только возрастать», — делают вывод авторы The National Interest.

Ранее военные специалисты предрекли России победу в вооруженном противостоянии с Украиной и США.