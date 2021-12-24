«Кузница боевиков». Киев готовится решить «проблему Донбасса» силой

Официальный представитель МИД России Мария Захарова не исключила, что Киев может готовиться к силовому решению конфликта в Донбассе. По ее словам, сейчас на Украине базируются около 10 тысяч западных военных инструкторов, из которых 4 тысячи имеют американские паспорта.

«Вместо того, чтобы положить конец длящейся уже восьмой год гражданской войне, Киев, похоже, готовится к силовому решению “проблемы Донбасса”, как они ее называют. Эти инструкторы занимаются прямым подстрекательством и впрямую руководят теми событиями, которые разворачиваются на наших глазах в Донбассе», — возмутилась дипломат на последнем брифинге.

Захарова назвала ложью утверждения украинской стороны о том, что иностранные военнослужащие проводят мероприятия «по обеспечению национальной безопасности и обороны» и «сдерживанию российской военной агрессии». Она указала, что с недавних пор инструкторы даже получили право обзавестись украинским гражданством по упрощенной системе.

Telegram / Мария Захарова

«Это не лицемерие, это не двойные стандарты, это какое-то, знаете, кощунство с издевательством. <…> Курс Киева на фальсификацию и переписывание истории, обеления фашизма фактически превратил страну в рассадник неонацизма. Украина стала кузницей боевиков, в основе идеологии которых идеология нацизма», — констатировала Захарова.

Кроме того, официальный представитель российского МИД обратила внимание, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль не так давно анонсировал в Верховной раде увеличение военного бюджета в будущем году до почти $12 млрд.

«Это $12 млрд на войну со своими гражданами, теми самыми, о которых так часто говорят и думают только тогда, когда подписывают военные бюджеты. На 20% увеличился военный бюджет Украины. Какой мир?» — задалась вопросом дипломат.

facebook.com / Операція об'єднаних сил / Joint forces operation

На этом фоне ситуация на линии соприкосновения в Донбассе продолжает деградировать, посетовала Захарова. За прошедшие две недели Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала почти 7 тысяч нарушений режима прекращения огня – это в пять раз больше, чем в декабре прошлого года.

«Это означает, что примерно каждые три минуты в регионе происходит выстрел, взрыв, подвергаются опасности чьи-то жизни. Вызывает глубокое сожаление, что страны НАТО полностью поддерживают нынешние власти Украины в этом абсолютном безумии. Крестовый поход против собственного населения? Или что это?» — резюмировала представитель МИДа.

В такой ситуации России остается надеяться на благоразумие США, которые могли бы «снять напряжение» в регионе, считает заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин. Однако Вашингтон хотя и подчеркивает важность дипломатического обсуждения конфликта, при этом называет часть предложений со стороны Москвы неприемлемыми.

president.gov.ua / Пресс-служба президента Украины

«Все необходимые предостережения с нашей стороны уже высказаны, но Киев реагирует весьма неоднозначно. Украина находится в режиме накачки вооружением и финансами, что, естественно, может сорваться в военную провокацию. Ситуация весьма нестабильная. К сожалению, коллективный Запад продолжает эту опасную игру по милитаризации Украины, которая может привести к трагическим последствиям», — поделился Кошкин в беседе с «Политикой Сегодня».

Ранее на большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский после прихода к власти поддался влиянию «нациков» вместо того, чтобы отвечать на запрос людей о мире.

«Президент Зеленский попал, как и прежние руководители, под влияние радикальных элементов, как на Украине говорят, "нациков"», — убежден Путин.

Глава государства напомнил, что Минские соглашения обязывают Украину внести в Конституцию изменения для обеспечения автономии Донбасса, проведения в самопровозглашенных республиках выборов и амнистии. Однако вместо этого в регионе вводится военная администрация и люстрация, а киевские власти и вовсе отказываются разговаривать с представителями ЛНР и ДНР.