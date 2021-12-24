Жильцы 32 домов на Ленинском проспекте второй день мерзнут из-за медленной работы коммунальщиков

Жители 32 домов в Санкт-Петербурге остались без отопления вследствие очередного прорыва трубы. Отмечается, что горожане мерзнут уже вторые сутки, так как ремонтные работы еще не закончены.

Прорыв трубы возник на Ленинском проспекте Северной столицы. В результате аварии от теплоснабжения отключили 205 домов, к настоящему времени отопление отсутствует в 32 многоквартирных жилых домах и трех учебных заведениях. Петербуржцы вынуждены мерзнуть вторые сутки из-за затянувшихся работ по ликвидации последствий аварии. Специалисты ремонтных бригад продолжают устранять неполадки на семи участках теплосети малого диаметра, в некоторых домах продолжаются работы по развоздушиванию систем центрального отопления.

С наступлением зимы коммунальные аварии в Санкт-Петербурге начали происходить чаще. В частности в ночь на 23 декабря возникла авария на Бронницкой улице. Она оказалась залита холодной водой. Жители Северной столицы неоднократно обращали внимание губернатора Александра Беглова на данную проблему, однако он продолжает игнорировать жалобы горожан.