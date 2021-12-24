Скончался народный артист РСФСР Владимир Татосов

Умер актер театра и кино Владимир Татосов. Ему было 95 лет. О смерти артиста сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Татосов скончался в результате обострение онкологического заболевания на фоне коронавирусной инфекции. Информация о дате и месте прощания с актером пока не разглашается.

Артист родился 10 мая 1926 в Москве. Он был курсантом спецшколы военно-воздушных сил, после чего поступил в театральное училище. Большую часть своей карьеры Татосов провел на театральных сценах, а в 1954 году стал сниматься в кино. Самыми известными проектами с его участием были: «Каталажка», «Свадьба», «Убойная сила» и «Улицы разбитых фонарей».