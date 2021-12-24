Фигуристы Синицина и Кацалапов не выступят с произвольным танцем на чемпионате России

Чемпионы мира 2021 года Виктория Синицина и Никита Кацалапов не примут участие в программе произвольных танцев на чемпионате России по фигурному катанию, который проходит с 23 по 25 декабря в Санкт-Петербурге.

Причиной снятия пары с соревнований стала травма Кацалапова, которую спортсмен получил во время тренировки. Об этом сообщили на сайте Федерации фигурного катания на коньках России.

Синицина и Кацалапов после выступления в ритмическом танце заняли первое место, набрав 93,61 балла. Этот результат превзошел мировой рекорд, который ранее был установлен дуэтом из Франции Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон (90,03).