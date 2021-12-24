Читатели Le Figaro вступились за Путина на фоне его слов о трансгендерах

Читатели французского издания Le Figaro поддержали президента России Владимира Путина за его мнение о трансгендерах и традиционных ценностях.

Ранее в ходе пресс-конференции Путин назвал «мракобесием» спокойное отношение к тому факту, что люди меняют пол. По его словам, у российского общества есть внутренняя моральная защита, диктуемая традиционными вероисповеданиями. Западные СМИ обвинили его в гомофобии, но читатели не согласились с такими нападками, а также подняли на смех истерию Запада.

«Именно за эту свою позицию в защиту традиционных ценностей, которые лучше бы оставить незыблемыми, как у предков, Путин и попал в перекрестье прицела некоторых наших западных лидеров», — написал комментатор под ником Glorious.

«Европа — это психопат, который злится на Путина за то, что он не шизофреник», — иронично высказался читатель Fred.

Французы напомнили, что Россия приняла закон против «пропаганды гомосексуализма», который призван защитить детей.

«Постоянная реклама этих самых трансгендеров на телевидении — это сумасшествие, коллективное безумие. В итоге у среднего подростка может сложиться впечатление, что быть трансгендером — это круто», — возмущается Allons donc.

«Очевидно, что позиция Путина насчет того, какой выбор должно сделать общество, идет против заблуждений наших так называемых прогрессистов. Не надо сильно напрягаться, чтобы понять, какой выбор сделал Путин», — заключает Elrousa 2.

Ранее 38% россиян, опрошенных социологами ВЦИОМ, заявили, что Владимир Путин заслуживает называться политиком года. Глава государства с отрывом занял первое место в рейтинге самых популярных политиков РФ.