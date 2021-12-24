Путин провел телефонный разговор с президентом Израиля Ицхаком Герцогом

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с израильским коллегой Ицхаком Герцогом, сообщается в пресс-службе Кремля.

В ходе беседы главы двух государств обменялись новогодними поздравлениями. Также Путин и Герцог обсудили актуальные вопросы, касающиеся российско-израильского сотрудничества.

«Президенты обменялись поздравлениями по случаю Нового года, а также обсудили ряд актуальных вопросов двустороннего сотрудничества, прежде всего, в гуманитарной сфере», — рассказали в Кремле.

Ицхак Герцог был избран 11-м президентом Израиля 2 июня 2021 года. Российский лидер был одним из тех, кто поздравил его с назначением на новый пост. Также Путин выразил надежду на развитие двустороннего сотрудничества.

Ранее президент РФ назвал важным обмен мнениями по ситуации на Ближнем Востоке. Об этом он сказал в ходе встречи с коллегой из Палестины Махмудом Аббасом.