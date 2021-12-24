Кемеровский суд огласил приговоры фигурантам дела о пожаре в «Зимней вишне»

Суд в Кемерово вынес приговоры по третьему делу о страшном пожаре в торговом центре «Зимняя вишня». Самый большой срок получила экс-глава Госстройнадзора Кузбасса Танзиля Комкова. Ее приговорили к 18 годам колонии и штрафу в 80 миллионов рублей.

Гендиректор компании «ИСК Ресурс» Никита Чередниченко, который занимался реконструкцией ТЦ, отправится в тюрьму на 15 лет. Также его обязали заплатить штраф в 70,5 миллиона рублей. Заместитель экс-глава Госстройнадзора Светлана Шенгерей получила семь лет колонии.

Сына бывшей главы ведомства Эдуарда Комкова приговорили к десяти годам колонии строгого режима и штрафу в 70 миллионов рублей.

По данным следствия, в 2013-2014 годах совладелец «Зимней вишни» Вячеслав Вишневский через посредника дал взятку в семь миллионов рублей главе инспекции Комковой, ее сыну Эдуарду и Чередниченко.