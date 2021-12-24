Песков усомнился в проходе журналистки из Кургана с температурой на пресс-конференцию Путина

Журналистка из Кургана Анна Шишминцева, якобы пришедшая на встречу с президентом России Владимиром Путиным с температурой и по просроченному ПЦР-тесту, проявила эмоциональную несдержанность. Так ситуацию прокомментировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля усомнился в словах журналистки о ее якобы встрече с Путиным с симптомами болезни. Песков обратил внимание, что желающие попасть на пресс-конференцию с главой государства сдавали по три ПЦР-теста.

«Журналисты сдавали не один, а три ПЦР-теста. Скорее всего, это такая эмоциональная несдержанность, которая не имеет к реальности отношения. Не думаем, что у нее была температура, тем более, что была жесткая проверка», — добавил Песков.

Сама журналистка спустя некоторое время отредактировала свою публикацию, убрав из нее слова о просроченных тестах. Помимо этого, Шишминцева заявила, что полностью здорова, а температура у нее поднялась на фоне переживаний и недосыпа.