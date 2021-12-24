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Песков заявил, что правительственный штаб учитывает особенности распространения «Омикрона»

Общество
Песков заявил, что правительственный штаб учитывает особенности распространения «Омикрона»

Правительственный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции учитывает особенности «Омикрона», заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря президента России, штаб работает над ситуацией с распространением нового омикрон-штамма коронавирусной инфекции в «живом режиме», все корректировки учитываются.

«Здесь нет необходимости в каких-то дополнительных импульсах, это все учитывается», — ответил Песков на вопрос, не считают ли в Кремле, что меры по борьбе с COVID-19 можно было бы скорректировать с учетом быстрого распространения новой мутации, в том числе в Европе.

Основным способом профилактики коронавирусной инфекции остается вакцинация. В России данная медицинская процедура проводится бесплатно с помощью отечественных препаратов.

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