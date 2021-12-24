Власти Югры создали сервис для адаптации мигрантов

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) завершена новая региональная информационная система «Мигрант», сообщает портал «Открытый регион – Югра».

Интернет-ресурс является совместным проектом Департамента информационных технологий и цифрового развития и Департамента труда и занятости Югры, который предназначен для социальной и культурной адаптации мигрантов. Например, с его помощью приезжие иностранцы могут легко узнать о том, как и где получить необходимые документы и государственные услуги.

Специализированный сайт предоставляет доступ к информации о сроке действия и готовности патента на работу, разрешения на временное проживание, вида на жительство. Кроме того, на сервисе иностранцы могут получить актуальную информацию о действующих запретах на въезд в Россию.

r39.fssprus.ru / Управление Федеральной службы судебных приставов по Калининградской области

Важным достоинством ИС «Мигрант» стали ссылки на бесплатные видеоуроки по изучению русского языка, а также материалы, направленные на профилактику правонарушений и экстремизма.

Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что за 2021 год приезжие совершили 33,5 тысячи преступлений в России. При этом 20% из совершенных преступлений носили тяжкий или особо тяжкий характер.