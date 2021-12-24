Песков заявил, что Путин остался доволен прошедшей 23 декабря пресс-конференцией

Глава российского государства Владимир Путин в целом остался доволен прошедшим накануне пресс-марафоном. Соответствующее заявление сделал представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря российского лидера, общение с представителями СМИ дало возможность лидеру России высказать свою точку зрения по многим важным вопросам.

«В целом президент весьма удовлетворен общением, которое вчера состоялось. Оно было действительно достаточно содержательным с точки зрения тех тем, которые были затронуты», — рассказал Песков.

Ранее сообщалось, что решение вопроса о гарантиях безопасности для Москвы может быть предельно эффективным и радикальным. Таким мнением поделились читатели портала Sky News в ходе ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина.