Россия инициирует разбирательство по линии ООН из-за задержек с выдачей виз со стороны США

Москва призвала генсека ООН Антониу Гутерреша в незамедлительном порядке начать арбитражный трибунал против США на фоне ситуации с задержками выдачи виз, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Вместе с тем представитель внешнеполитического ведомства отметила, что к делу необходимо приобщить факт захвата дипломатической собственности России на территории Соединенных Штатов.

«От господина Гутерреша требуется, чтобы он как гарант соглашений 1947 года незамедлительно предпринял практические шаги по официальному запуску процедуры арбитража против США», — сказала она.

Ранее стало известно, что Вашингтон ограничил доступ российским дипломатам к зданию посольства. К тому же Белый дом рассматривал возможность продажи дипсобственности.