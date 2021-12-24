Совет Федерации одобрил закон о введении Fan ID

Члены Совета Федерации поддержали закон о введении паспортов болельщика (Fan ID) для доступа на соревнования. Документ вступает в силу с 1 июня 2022 года.

Государственная дума в третьем чтении одобрила законопроект о введении паспорта болельщиков 17 декабря. Затем документ отправился в Совет Федерации, который также поддержал законопроект на прошедшем 24 декабря заседании.

Вводится понятие «персонифицированная карта для посещения спортивного соревнования» — это электронный документ, который необходим для идентификации зрителя или участника, задействованных в проведении турнира для обеспечения безопасности. Оформить его можно будет на портале госуслуг.

Интересно, что власти могут отказать в выдаче Fan ID. Поводом для этого могут стать сведения о нарушениях общественного порядка на соревнованиях или данные о намерении совершить соответствующие противоправные деяния.