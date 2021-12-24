Неизвестный бросил коктейль Молотова в ограждение Генконсульства РФ во Львове

Неизвестный злоумышленник бросил коктейль Молотова в ограждение Генерального консульства России во Львове. В результате инцидента никто не пострадал, сообщают украинские СМИ.

Инцидент произошел в ночь на 24 декабря. Согласно имеющейся информации, бутылка с зажигательной смесью угодила в забор здания, где располагается российская дипмиссия.

По данным, предоставленным местными правоохранительными органами, ущерб Генконсульству России во Львове не нанесен. Отмечается, что злоумышленник скрылся с места происшествия. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Стражи порядка приступили к расследованию ЧП, неизвестного «поджигателя» ищут.