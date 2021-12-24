В МИД РФ назвали условие для продолжения транзита российского газа через Украину

Россия начнет переговоры о продлении контракта по транзиту газа через территорию Украины тогда, когда станет понятно, кто и в каких объемах будет его закупать. Об этом в беседе с РИА Новости заявил директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

Дипломат напомнил, что вопросы, связанные с украинским транзитом и поставками российского топлива в страны Западной и Центральной Европы, имеют исключительно коммерческий характер.

«По понятным причинам переговоры о продлении транзита можно вести только тогда, когда имеется четкое понимание, кто из партнеров будет готов закупать российский газ, в каких объемах и на каких условиях. Тема транспортировки в данном случае вторична», — объяснил собеседник РИА Новости.

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Полищук напомнил, что нынешний газовый контракт между «Газпромом» и украинским «Нафтогазом» действует до 31 декабря 2024 года. В этой связи просьбы Киева продлить соглашение до окончания этого срока носят политический характер, заключил дипломат.

Ранее глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что украинские власти начали готовиться к полной остановке транзита газа из России уже этой зимой. По его словам, на это указывает якобы усилившееся давление на Киев «по всем направлениям» – прекращение поставок российского угля на Украину, стягивание войск на границе двух стран и блокировка поставок угля из Казахстана.

naftogaz.com / НАК «Нафтогаз України»

«Учитывая все эти события, не исключено, что будет прекращен и транзит газа через Украину. Тогда уже будут сброшены все маски — это будет открытая, ничем не обоснованная агрессия. Я надеюсь, что до этого не дойдет», — выразил надежду Макогон.

Впрочем, в Кремле неоднократно говорили о заинтересованности Москвы продлить транзитный договор с Украиной, который был заключен в 2019 году сроком на пять лет. В частности, президент Владимир Путин подчеркивал, что Россия готова даже увеличить объемы прокачки газа, если для этого будут созданы экономические и технологические условия.

В свою очередь украинский президент Владимир Зеленский также выступил за продление контракта на транзит российского газа после 2024 года. К этому моменту, согласно документу, «Газпром» должен прокачать через украинские мощности минимум 225 млрд кубометров газа, из них 65 млрд кубометров в 2020 году и по 40 млрд кубометров каждый следующий год. С начала этого года по 15 декабря компания выполнила свои обязательства в полном объеме.