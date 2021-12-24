Мичков стал одним из лучших игроков хоккейного матча между Канадой и Россией

Нападающий СКА и молодежной сборной России по хоккею Матвей Мичков признан одним из лучших игроков товарищеского матча с Канадой.

Матвей Мичков и Мэйсон Мактавиш стали лучшими игроками контрольной встречи Канада — Россия, который состоялся на стадионе «Роджерс Плэйс» 24 декабря. Матч в Эдмонтоне завершился победой хозяев со счетом 6:4. Мичков забил две шайбы и сделал результативную передачу. Кроме нападающего СКА голами в составе российской сборной отметились Никита Чибриков и Александр Пашин.

С 26 декабря по 5 января в Канаде пройдет чемпионат мира по хоккею среди молодежных сборных. Соперником российской национальной команды по первому матчу на турнире станет Швеция.