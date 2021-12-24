Петербургские водители оказались в ловушке из снега в районе КАД и Приморского шоссе

Новая волна снежного ненастья обрушилась на петербургских водителей. Стихия создала настоящую ловушку для автомобилистов на главных магистралях города.

Утром, 24 декабря, дороги в Северной столице снова были завалены снегом. Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», утренние пробки оцениваются в семь баллов, а накануне вечером они достигали пиковых десятибалльных значений. В этот период времени практически не двигались Приморское шоссе и КАД.

«По КАД еле ползли, всего две полосы, и они вообще не чищены», — рассказала корреспонденту Федерального агентства новостей местная жительница Ольга.

Столкнувшиеся со снежными завалами петербуржцы винят в проблемах городскую администрацию во главе с Александром Бегловым. По мнению горожан, власти снова не смогли проконтролировать работу коммунальщиков.

Ранее политолог Иван Аркатов заявлял, что несмотря на делегирование обязанностей подчиненным, градоначальник должен лично отвечать за состояние города зимой. По его мнению, власти Москвы демонстрируют совершенно другой подход к делу: на фоне столицы зимний Петербург явно проигрывает.