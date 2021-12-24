Bloomberg: европейские страны столкнулись с зависимостью от российского газа

Государства Евросоюза испытывают издержки от перебоев в поставках электроэнергии. Энергоресурсы дорожают, и страны оказались в зависимости от российских поставок. Об этом пишет Bloomberg.

Европейские лидеры вынуждены продолжать настаивать на проведении политики зеленого энергоперехода. Только его завершение может избавить ЕС от необходимости в закупке газа из Российской Федерации, пишет издание. Однако в преддверии холодной зимы котировки топлива находятся на рекордных уровнях.

Почти половина импортного природного газа приходит в регион из России. Это позволяет поставщикам из РФ оказывать значительное влияние на рынок. Эксперты Bloomberg считают, что только ускорение энергоперехода может изменить эту тенденцию

Европейские политики сами вставляют себе палки в колеса, такое мнение высказывал журналист и медиаэксперт Анатолий Шарий.