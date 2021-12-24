Политолог Кедми: госсекретарь Блинкен олицетворяет катастрофическую деградацию США

Международные инициативы США раз за разом терпят обидные фиаско, а политика Белого дома деградирует с каждым годом. К такому выводу пришел известный политолог и экс-глава секретной службы «Натив» Яков Кедми.

Обозреватель подверг жесткой критике слова госсекретаря США Энтони Блинкена о вмешательстве Вашингтона во внутренние дела других государств. По мнению американского дипломата, если Соединенные Штаты не обеспечивают свое присутствие в какой либо стране или регионе, там тут же начинается хаос. Кедми жестко осадил американца, одной фразой раскрыв причины провальной политики Белого дома.

«Я вот смотрю на Блинкена. Он олицетворяет всю деградацию американского общества и американской власти. Начиная с 1945 года не было ни одной дипломатической международной инициативы США, которая бы не закончилась катастрофой. Ни одной!» — заключил Яков Кедми.

По мнению израильского эксперта, проблемы Вашингтона с вмешательством в дела других стран носят системный характер. США теряют позиции по всему миру — от Кореи до Украины — и ничего не могут с этим сделать. Если американские чиновники не найдут решение проблемы в ближайшем будущем, уже совсем скоро Соединенные Штаты ждет крах, заключил известный дипломат.

«Эта проблема – системная. Это не просто так. Американцы каждый раз вляпываются в лужу, каждый раз они все больше и больше усложняют и свое положение, и чужое. То, что у них в 45 году была половина мировых богатств, пока их спасает. Но они не в состоянии ни грамотно управлять своей страной, ни проводить международную политику», — резюмировал Яков Кедми.

Ранее стало известно о готовящихся переговорах по гарантиям безопасности между Россией с одной стороны и США и блока НАТО с другой. Москва намерена добиться нерасширения Альянса на Восток. Как отметил глава МИД РФ Сергей Лавров, грядущие контакты будут разделены на три трека, а первый этап стартует уже в начале 2022 года.