Популярный российский политолог Сергей Михеев прокомментировал позицию Украины в глобальном противостоянии Запада и России.

По его словам, Киев всеми силами пытается быть на острие антироссийской стратегии Запада, однако такой сценарий приведет к печальным последствиям. Прежде всего политолог отметил, что украинская верхушка совершенно не уделяет внимание решению внутренних проблем в стране, бездумно выступая в роли расходного материала в интересах своих западных партнеров.

Такое рвение Киева выглядит действительно смешно. Украинская власть пока не осознала, что Соединенные Штаты собираются по полной программе использовать страну, не обращая внимания на разрушительные последствия.

«Украина и ее президент (Владимир. — Прим.ред.) Зеленский все больше напоминает ту собачку, которая бегает за воланчиком, когда два человека играют в бадминтон. Собачке кажется, что она тоже участвует в игре. Но на самом деле это только иллюзия», — иронично резюмировал он.

Стоит отметить, что не так давно Россия выдвинула Западу предложения о юридических гарантиях безопасности. Речь шла о нерасширении НАТО в восточном направлении, в том числе на Украину.