Горбачев заявил о высокомерии США после распада Советского Союза

После распада СССР Вашингтону «ударило в голову высокомерие», которое привело к идее расширить НАТО. Об этом заявил экс-президент Советского Союза Михаил Горбачев.

Политик в беседе с РИА Новости ответил на вопрос, можно ли было выстроить отношения с США без ущерба для России. По словам Горбачева, развал Советского Союза вызвал «хаос» и «коллапс экономики».

«Им ударило в голову высокомерие, самоуверенность. Объявили победу в холодной войне», — сказал экс-президент СССР о США.

Горбачев добавил, что «победители» решили строить новую империю, откуда пошла идея расширения НАТО.

МИД России ранее опубликовал проекты договора с США о взаимных гарантиях безопасности. Президент РФ Владимир Путин уже подчеркивал, что расширение НАТО является красной линией для Москвы.